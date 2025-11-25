Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezine operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezine operasyon düzenlendi.

        Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Şekerhane Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

        Operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu.

        Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Kemer'de coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Kemer'de coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünler tanıtıldı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" p...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" p...
        Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
        Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
        Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
        Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
        Antalya'da kaybolan yaşlı adam evinden 5 kilometre uzakta bulundu
        Antalya'da kaybolan yaşlı adam evinden 5 kilometre uzakta bulundu