Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezine operasyon düzenlendi.

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Şekerhane Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu.

Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.