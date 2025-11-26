Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        KUTSO heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen ve beraberindeki heyetinin Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KUTSO heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen ve beraberindeki heyetinin Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüğü bildirildi.

        KUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fahri Özen ve beraberindeki heyet, batı Antalya'nın özellikle tarım sektöründe yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek, istişarede bulunmak amacıyla Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. KUTSO heyeti ilk olarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a bölgenin mevcut durumuna ilişkin hazırlanan raporu sundu.

        Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile ihracatçı birlikleri, komisyoncular ve bölgesel ticaret temsilcileri katıldı. Hazırlanan raporda, hal içi işyeri statülerinin ayrılması, depolama ve paketleme alanlarının modernize edilmesi, rüsum uygulamalarında düzenleme yapılması, Hal Kayıt Sisteminin (HKS) güçlendirilmesi ve fire, zayiat oranlarının güncellenmesi gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca ticaret odalarının yurt dışı fuar desteklerinden yararlanabilmesine yönelik talep de Bakanlığa iletildi.

        Heyet, temasların ikinci turunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Batı Antalya'da tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, ihracat altyapısının güçlendirilmesi, lojistik sorunları ve finansmana erişim konuları değerlendirildi.

        Başkan Özen, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, batı Antalya'nın önemli ekonomik değeri olan tarım sektörünün sorunlarını, çözüm önerilerini ilgili bakanlık ve TOBB'a ilettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Manavgat YEDAM'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi
        Manavgat YEDAM'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili program düzenlendi
        Sirtakide tabak kırmanın yerini alan Türk karanfilinden 3 milyon dolarlık g...
        Sirtakide tabak kırmanın yerini alan Türk karanfilinden 3 milyon dolarlık g...
        Husumetli kuzenlerin barışma buluşması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
        Husumetli kuzenlerin barışma buluşması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
        ALKÜ'lü Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        ALKÜ'lü Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        Husumeti bitirmek için bir araya gelen akrabaların tartışması cinayetle bit...
        Husumeti bitirmek için bir araya gelen akrabaların tartışması cinayetle bit...
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü