        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te saman yüklü kamyonet devrildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde saman yüklü kamyonet devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:29
        Serik'te saman yüklü kamyonet devrildi
        Antalya'nın Serik ilçesinde saman yüklü kamyonet devrildi.

        Recep Karadayı'nın (55) kullandığı 07 CSH 62 plakalı saman yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, D400 kara yolu Burmahancı Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kamyonetteki samanların yola savrulması üzerine ulaşım, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı.

