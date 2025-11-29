AKTOB Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu yeniden seçildi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanlığına mevcut başkan Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun listesi oy birliğiyle seçildi.

AKTOB 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Tek listenin yer aldığı kurulda Kavaloğlu'nun listesi oy birliğiyle seçildi.

Listede, Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu, Mehmet Tümbül, Ramazan Kara, Zafer Alkaya, Murat Kalaycı, Hasanali Ceylan, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Nihat Vural, Tolga Kilit, Burak Bayaz, Revza Bayer yer aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kurulda yaptığı konuşmada, turizmin hem Antalya hem de Türkiye için önemli bir sektör olduğunu belirtti.

AKTOB üyelerinin de hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin turizminin şekillenmesinde etkin rol oynadığını söyleyen Hacısüleyman, AKTOB olarak hiçbir zaman kavgacı bir tutum izlemediklerini, gerek özel sektör gerekse bakanlıklarla iyi diyalog içinde olduklarını kaydetti.