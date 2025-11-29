Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Furkan Dur, Saadat, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Beraat Batin Mergen)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Aykut Gedik (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun )
Setler: 18-25, 21-25, 25-13, 17-25
Süre: 101 dakika
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.