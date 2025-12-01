Habertürk
        Antalya Haberleri

        AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

        SİNAN ÖZMÜŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Ocak ayından bu yana 750 binden fazla yeni vatandaşımız partimize katıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:43
        AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
        Ziyaret ve programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde AK Parti teşkilatları olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        Büyükgümüş, yeni katılımlarla AK Parti ailesinin büyüdüğünü belirterek, "Ocak ayından itibaren 750 binden fazla yeni vatandaşımız partimize katıldı. Sürekli olarak fikrimizi, heyecanımızı, duygumuzu Anadolu'nun ruh kökünden aldığımız ilhamla ürettiğimiz siyasetimizi 81 ilimizde büyütmek istiyoruz." dedi.

        İdeallerinin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edip, daha adil bir dünyanın kurulması için Anadolu'dan ilham almak olduğunu ifade eden Büyükgümüş, bu amaçla siyasi çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

        Büyükgümüş, AK Parti teşkilatının yaptığı bütün faaliyetlerin, genel başkan yardımcılarından bakanlara, genel merkezden en ücra noktadaki bir mahalle teşkilatına kadar aynı ruh ve heyecanla yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

        "Yaz ayları boyunca bakanlarımız sürekli sahadaydı. Bir yandan devlet görevlerini gerçekleştirirken bir yandan da AK Parti'mizin oylarını yukarıya taşıyacak teşkilat çalışmalarımıza da katılıyorlar. Genel başkan yardımcılarımız da aynı şekilde. Biz burada tamamen bir kardeşler topluluğu olarak, bu davaya inanmış yürekler olarak AK Partimizin siyasi varlığını nasıl en üst noktaya taşırız bunun muhasebesini yapıyoruz. Üyelik çalışmamızı rakamlardan ibaret bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her kaydettiğimiz yeni vatandaşımızın bir gönül olduğunu ve onun gönlüyle AK Parti'mizin duygusunu, fikriyatını daha da büyüttüğümüze inanıyoruz."

        - "Teşkilatlarımızın kapısı her zaman açık"

        AK Parti teşkilatlarının yapılan istişarelere ve anlık incelemelere tabi olduğunu ve il teşkilatlarının yaptığı çalışmaların nasıl geliştirilebileceğine dair fikirler ürettiklerini ifade eden Büyükgümüş, "Antalya'da AK Parti'mizin evinde olduğumuzu düşünüyoruz. Burası tüm Antalya'nın dertleriyle dertlenenlerin adeta karargahı niteliğinde. Teşkilatlarımızın kapısı her zaman derdi, tasası olan tüm kardeşlerimize açık olsun istiyoruz. Antalya'mızda da bu pratiği en üst şekilde uygulayan bir geleneğimiz var. Böyle olmasından dolayı çok mutluyuz. Bunu ileriye nasıl taşırız? Bununla ilgili de tüm yöntemlerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim en büyük güç kaynağımız milletimizden aldığımız güven ve duadır. Bunu da en üst düzeyde tutacak olan teşkilatlarımızın gayreti, çalışmasıdır. Bunun da AK Parti geleneği içerisinde son derece farkındayız." diye konuştu.

        AK Parti'nin kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Ve arzumuz, temennimiz, bütün bu koşturmamızın hülasası, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimlerinden galibiyetle çıkarak ülkemizi en az bir dönem daha hizmet ederek, cumhurbaşkanı seçilerek ve buradan tüm insanlığa, tüm mazlumlara umut olmaya devam etmesini temin etmek." değerlendirmesinde bulundu.

