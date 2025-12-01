Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Muratpaşa Belediyesi tarafından "Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi" düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesi tarafından "Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bir psikolojik danışmanlık merkezi iş birliğiyle Falez Yaşlı Evi'nde gerçekleştirilen programda, yaşlı evi üyeleri ve torunları, iletişim ve empatiyi güçlendirmeyi hedefleyen karşılıklı etkileşime dayalı çalışmalara katıldı.
Nefes, kas ve gevşeme egzersizleriyle başlayan program, çeşitli etkinliklerle devam etti.
Atölyeyi gerçekleştiren psikolojik danışman Tilbe Tayhan, çalışmalarının temel amacının kuşaklar arası iletişim sorunlarını azaltmak olduğunu belirterek, "Bu atölye, anda kalmak, büyüklerimizle torunları arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve sağlıklı iletişime dair farkındalık kazandırmak üzerine kurulu." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.