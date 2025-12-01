Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

        Muratpaşa Belediyesi tarafından "Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi" düzenlendi.

        Giriş: 01.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:41
        Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
        Muratpaşa Belediyesi tarafından "Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bir psikolojik danışmanlık merkezi iş birliğiyle Falez Yaşlı Evi'nde gerçekleştirilen programda, yaşlı evi üyeleri ve torunları, iletişim ve empatiyi güçlendirmeyi hedefleyen karşılıklı etkileşime dayalı çalışmalara katıldı.

        Nefes, kas ve gevşeme egzersizleriyle başlayan program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Atölyeyi gerçekleştiren psikolojik danışman Tilbe Tayhan, çalışmalarının temel amacının kuşaklar arası iletişim sorunlarını azaltmak olduğunu belirterek, "Bu atölye, anda kalmak, büyüklerimizle torunları arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve sağlıklı iletişime dair farkındalık kazandırmak üzerine kurulu." dedi.

