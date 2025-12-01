Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimler yapıldı.

Denetimlerde, son bir haftada 2 bin 526 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.