Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimler yapıldı.

        Denetimlerde, son bir haftada 2 bin 526 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da hortumun seralara verdiği zararın boyutu gün yüzüne çıktı Zarar...
        Antalya'da hortumun seralara verdiği zararın boyutu gün yüzüne çıktı Zarar...
        Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
        Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
        Muratpaşa Belediyesi: "Zeytinköy operasyonu güvenlik ve huzurun kalıcı hale...
        Muratpaşa Belediyesi: "Zeytinköy operasyonu güvenlik ve huzurun kalıcı hale...
        Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
        Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
        Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
        Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
        Konyaaltı'nda 'Klişeleri Yıkan Kadınlar' konferansı düzenlenecek
        Konyaaltı'nda 'Klişeleri Yıkan Kadınlar' konferansı düzenlenecek