Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Kumluca Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezinde park ve bahçelerde bulunan ağaçların bakım ve budamasından elde edilen odunlar, yakacak odun olarak değerlendiriliyor.

Elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla odun ve yakacak desteğinde bulunduklarını söyledi.

Bu destekleri sağlarken, ilçede bulunan park ve bahçelerde bulunan ağaçlara yapılan bakımlardan elde edilen odunları değerlendirdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Kış ayları öncesi park ve bahçelerimizde bulunan ağaçların budama çalışmalarından elde edilen odunları her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bir sorumluluk anlayışıyla değerlendirdik. Ekiplerimizin hazırladığı yakacakları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak, hem doğal kaynakların israf edilmesini önlüyor hem de sosyal destek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dayanışma kültürünü güçlendiren bu çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.