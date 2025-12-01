Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

        Kumluca Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:30
        Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
        Kumluca Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezinde park ve bahçelerde bulunan ağaçların bakım ve budamasından elde edilen odunlar, yakacak odun olarak değerlendiriliyor.

        Elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla odun ve yakacak desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Bu destekleri sağlarken, ilçede bulunan park ve bahçelerde bulunan ağaçlara yapılan bakımlardan elde edilen odunları değerlendirdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Kış ayları öncesi park ve bahçelerimizde bulunan ağaçların budama çalışmalarından elde edilen odunları her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bir sorumluluk anlayışıyla değerlendirdik. Ekiplerimizin hazırladığı yakacakları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak, hem doğal kaynakların israf edilmesini önlüyor hem de sosyal destek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dayanışma kültürünü güçlendiren bu çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

