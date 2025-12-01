Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi

        Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimlerde, son bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimlerde, son bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, kent genelinde trafik güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amacıyla trafik birimlerince helikopter ve dron destekli denetimler gerçekleştirildi.

        Bir haftalık denetimlerde, yük taşıyan araçlara yönelik 11 bin 739, yolcu taşımacılığına yönelik 7 bin 609, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımına yönelik 7 bin 449, emniyet kemeri kullanımına yönelik 15 bin 920, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 19 bin 300 kontrol yapıldı.

        Diğer uygulamalarla birlikte toplam 74 bin 53 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Denetimlerde, bin 904 araç yasak park, 381 araç engelli yerine park, 4 bin 114 sürücü hız ihlali, 226 sürücü alkollü araç kullanma, 4 sürücü korsan taşımacılık, 64 sürücü abartı egzoz, 953 sürücü kırmızı ışık ihlali, bin 589 kişi emniyet kemeri takmama, 2 bin 674 kişi kask kullanmama, 530 kişi sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanma nedeniyle işlem gördü.

        Toplam 17 bin 701 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
        Antalya'da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
        Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
        Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
        Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Antalya'da hortumun seralara verdiği zararın boyutu gün yüzüne çıktı Zarar...
        Antalya'da hortumun seralara verdiği zararın boyutu gün yüzüne çıktı Zarar...
        Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
        Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
        Muratpaşa Belediyesi: "Zeytinköy operasyonu güvenlik ve huzurun kalıcı hale...
        Muratpaşa Belediyesi: "Zeytinköy operasyonu güvenlik ve huzurun kalıcı hale...