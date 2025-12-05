Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yılın 11 ayında 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yılın 11 ayında 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, 11 aylık dönemde 2 bin 419 firma tarafından 169 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirtti.

        Batı Akdeniz'den kasımda en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

        "Bölgemizden sadece kasımda gerçekleşen ihracat, yüzde 14,86 gibi rekor denecek seviyede artış göstererek 230 milyon 500 bin dolar oldu. Kasımda Batı Akdeniz'den ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü miktarı yüzde 5,28 artış ile 71,4 milyon dolar oldu. Sektörümüz, yüzde 14,18 artış ve 18,3 milyon dolarla en fazla biber ihracatı gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektörümüz ise doğal taş mermer ağırlıklı satışla maden ve metaller sektörümüz oldu."

        Kasımda bölgeden yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, yüzde 77,85 artış ve 19,8 milyon dolar ihracatla Çin'in ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Çin'e rekor ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Listenin ikinci sırasında yüzde 27,80 artış ve 19,5 milyon dolar ihracatla Rusya'nın bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Kasımda ihracatımızın rekor oranda arttığı bir diğer ülke de Amerika Birleşik Devletleri oldu. İhracatımızın bu yıl ciddi oranda arttığı Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 51,71 artışla 17,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Dördüncü sırada Almanya yer alırken, Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 8,65 gerileme ile 15,7 milyon dolar oldu. Beşinci sırada yer alan Ukrayna'ya yüzde 23,98 gerileme ile 11,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi."

        Çavuşoğlu, 11 aylık dönemde de en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Çin'in ilk, Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        Suda mahsur kalan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Antalya Demre...
        Suda mahsur kalan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Antalya Demre...
        Alanya Üniversitesi, RUR 2025 beşeri bilimler sıralamasında yükselişini sür...
        Alanya Üniversitesi, RUR 2025 beşeri bilimler sıralamasında yükselişini sür...
        Başkan Uysal: "Büyük bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Tarım ve orm...
        Başkan Uysal: "Büyük bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Tarım ve orm...
        16 yaşındaki özel çocuk Bayram Efe müzik sevgisini bisikletine taşıdı Okula...
        16 yaşındaki özel çocuk Bayram Efe müzik sevgisini bisikletine taşıdı Okula...
        Alanya'da yerleşim alanına yakın bölgede kurt görüntülendi
        Alanya'da yerleşim alanına yakın bölgede kurt görüntülendi