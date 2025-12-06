Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da 14. Geleneksel Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kundu Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış töreninin ardından TÜSED Başkanı Selim Kesici'nin moderatörlüğünde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Ferah Sezgin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez'in katılımıyla panel düzenlendi.

"Yeni Mevzuat Düzenleme Çalışmalarının Işığında Sigorta Eksperliği Mesleğinin Geleceği" konulu panelde, sunumların yanı sıra katılımcıların talep ve sorunları da dinlendi.

TÜSED Başkanı Selim Kesici, AA muhabirine, çalıştaya ülke genelinden katılımın yüksek olduğunu belirterek, bütün mesleki sorunları, ileride önlerine çıkabilecek problemleri, güzellikleri konuştuklarını söyledi.

Konuyu tabana indirdiklerini anlatan Kesici, "Tabanın isteklerini alıyoruz. Onu resmi kurumlarımıza yansıtıyoruz. Oradan da mesleğin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim için geleneksel hale gelen bu çalıştay, bir nevi mesleğin yolunun tekrardan çizilmesine, stratejik eylem planımıza sadık kalarak da yeniden yol haritamızın belirlenmesine yardımcı oluyor." dedi.

Çalıştayda akıllı atama yönetmeliğini ele aldıklarını vurgulayan Kesici, akıllı atama sisteminin yani eksper atamalarının belirli kriterler dahilinde sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını, bundaki temel amacın sigortalıların hak kaybını mümkün olduğu kadar en aza indirmek olduğunu kaydetti.

Kesici, akıllı atama sisteminin oluşturulmasının bir yıl sürdüğünü hatırlatarak, sistemin çok ayrıntılı olduğunu anlattı.

SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin ise yapıcı öneriler sunmanın önemli olduğunu, yapıcı iletişimi önemsediklerini dile getirdi.

Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Sezgin, çocuklardan mesleğe kadar her alandaki iletişimde dijitalleşmenin şart olduğunu, bu alanda eğitim almak gerektiğini söyledi.

Doğru veri girişinin sigortalının memnuniyeti için çok önemli olduğunu belirten Sezgin, bilgiyi paylaşmanın, tecrübeyi gelecek nesillere aktarmanın, hasarın doğru verilerle girilerek zamanında hesaplanabilmesinin önemine işaret etti.