        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

        Antalya'da 14. Geleneksel Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:03
        Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
        Antalya'da 14. Geleneksel Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kundu Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış töreninin ardından TÜSED Başkanı Selim Kesici'nin moderatörlüğünde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Ferah Sezgin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez'in katılımıyla panel düzenlendi.

        "Yeni Mevzuat Düzenleme Çalışmalarının Işığında Sigorta Eksperliği Mesleğinin Geleceği" konulu panelde, sunumların yanı sıra katılımcıların talep ve sorunları da dinlendi.

        TÜSED Başkanı Selim Kesici, AA muhabirine, çalıştaya ülke genelinden katılımın yüksek olduğunu belirterek, bütün mesleki sorunları, ileride önlerine çıkabilecek problemleri, güzellikleri konuştuklarını söyledi.

        Konuyu tabana indirdiklerini anlatan Kesici, "Tabanın isteklerini alıyoruz. Onu resmi kurumlarımıza yansıtıyoruz. Oradan da mesleğin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim için geleneksel hale gelen bu çalıştay, bir nevi mesleğin yolunun tekrardan çizilmesine, stratejik eylem planımıza sadık kalarak da yeniden yol haritamızın belirlenmesine yardımcı oluyor." dedi.

        Çalıştayda akıllı atama yönetmeliğini ele aldıklarını vurgulayan Kesici, akıllı atama sisteminin yani eksper atamalarının belirli kriterler dahilinde sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını, bundaki temel amacın sigortalıların hak kaybını mümkün olduğu kadar en aza indirmek olduğunu kaydetti.

        Kesici, akıllı atama sisteminin oluşturulmasının bir yıl sürdüğünü hatırlatarak, sistemin çok ayrıntılı olduğunu anlattı.

        SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin ise yapıcı öneriler sunmanın önemli olduğunu, yapıcı iletişimi önemsediklerini dile getirdi.

        Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Sezgin, çocuklardan mesleğe kadar her alandaki iletişimde dijitalleşmenin şart olduğunu, bu alanda eğitim almak gerektiğini söyledi.

        Doğru veri girişinin sigortalının memnuniyeti için çok önemli olduğunu belirten Sezgin, bilgiyi paylaşmanın, tecrübeyi gelecek nesillere aktarmanın, hasarın doğru verilerle girilerek zamanında hesaplanabilmesinin önemine işaret etti.

        - "Sigortalılarımız sigorta şirketleriyle uyuşmazlıklarını en az seviyeye indirmiş olacaklar"

        TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Erdem ise söz konusu çalıştayların sigorta, eksperlik mesleğinin kurumsallaşma sürecindeki adımlardan biri olduğunu kaydetti.

        Türkiye'deki eksperleri bir araya getirerek şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmaları paylaştıklarını aktaran Erdem, "Bu, birliktelik sinerjisi yaratması, mevcut yönetimlerin yapmış olduğu çalışmaların tabana yayılması açısından da büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde eksperlik mesleğini, sigortalılara hizmet kalitesini artıran, dijitalleşmiş ve tazminat süreçlerinin daha doğru, daha şeffaf şekilde yönetilmesini sağlayan bir eksperlik kurumu yaratma çabamız var. Bununla ilgili ortak yürüttüğümüz çalışmalar var." diye konuştu.

        Çalıştayın motivasyon için önemli olduğuna dikkati çeken Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yakın zamanda mevzuatların devreye alınmasıyla beraber hasar ve ekspertiz süreçlerinde birçok kural seti belirlenmiş olacak. Sigortalılarla sigorta şirketleri arasında yaşanan uyuşmazlıklar önemli ölçüde azalmış olacaktır. Bunun en büyük yansımalarından biri kısa zamanda kurumun devreye almaya çalıştığı değer kaybı hesaplama yönteminin bir an evvel sisteme alınıp, sigortalıların tazminata erişiminin doğrudan ve daha kolay bir biçimde yapılıyor olmasını sağlamak. Bunu da devreye aldığımızda artık sigortalılar, hasar tespit süreçlerinde, değer kayıplarında gelen eksper arkadaşlarımız hesaplayacaklar, tazminat ve hasar ödemeleriyle beraber değer kaybı ödemelerini almış olacaklar. Dolayısıyla sigortalılarımız sigorta şirketleriyle uyuşmazlıklarını en az seviyeye indirmiş olacaklar."

        TOBB Sigortacılık Müdürü Söylemez de doğru hasar tespitinin öneminden bahsetti.

        Eksper dernekleri ile vakıf başkanları da çalıştayda konuşma yaptı.

        Çalıştay, oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

