Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.