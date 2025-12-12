Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

Kazada ağır yaralanan Andıç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Göksel K'nin kullandığı 07 CHH 373 plakalı çekici ve 07 BIJ 187 dorse plakalı tır, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, çalışma yapılan bölgedeki yol güvenliğini sağlayan Karayolları işçisi Ali Andıç'a (61) çarptı.

