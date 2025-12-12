Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın çarptığı Karayolları işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:05 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:05
        Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın çarptığı Karayolları işçisi hayatını kaybetti.

        Göksel K'nin kullandığı 07 CHH 373 plakalı çekici ve 07 BIJ 187 dorse plakalı tır, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında, çalışma yapılan bölgedeki yol güvenliğini sağlayan Karayolları işçisi Ali Andıç'a (61) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Andıç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

