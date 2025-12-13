Habertürk
Habertürk
        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Kazımcan Karataş, "Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 23:37 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:37
        Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki sol beki, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yaşanan sakatlık ve cezalı durumlar sonrasında forma şansı bulması ile ilgili soru üzerine Kazımcan, forma şansı bulamadığı dönemlerde hem mental hem de fizik anlamında kendisini güçlendirdiğini söyledi.

        "Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." diyen Kazımcan, "Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman, 'Mentalimi fiziğimi nasıl geliştirebilirim. Saha içinde saha dışında kendimi ekstra nasıl motive edebilirim' diye düşündüm. Bu şansı her zaman hazır olmama veriyorum. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrası da geldi." değerlendirmesini yaptı.

        Kazımcan Karataş, takımındaki oyuncuların her zaman desteğini hissettiğini ancak Barış Alper Yılmaz'ın özellikle mental açıdan çok yardım ettiğini, geçtiği yolları adım adım kendisine anlattığını dile getirdi.

        Takımdaki başarının sırrının lider oyuncular olduğunu vurgulayan Kazımcan, "Herkes saha içinde bir önderlik, liderlik sağlıyor. Hocamızın verdiği taktikleri sahaya doğru yansıttığımız zaman da sonuca hemen ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

