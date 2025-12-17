Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kongre turizminde kişi başı elde edilen gelir 3 bin dolara ulaştı

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, kongre turizminde kişi başı gelirin 3 bin dolara çıktığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kongre turizminde kişi başı elde edilen gelir 3 bin dolara ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, kongre turizminde kişi başı gelirin 3 bin dolara çıktığını söyledi.

        Antalya'da devam eden 61. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre turizminin 2025'te geçen yıllara göre iyi geçtiğini belirtti.

        Eker, 2011 yılının Türkiye'nin kongre turizmindeki en iyi yılı olduğunu, tekrar aynı seviyeye çıkmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

        Her geçen yıl Türkiye'deki kongrelerin arttığına dikkati çeken Eker, "Hatta, dünyada uluslararası kongre yapan birçok dernek başkanı ve yöneticisi Türkiye'ye geliyor. Sürekli onları ağırlayarak, İstanbul ve Antalya'daki kongre mekanlarını gezdiriyoruz. Şehir yöneticilerimizle, ticaret odası başkanlarımızla görüştürüyoruz. Çok büyük teveccüh var." dedi.

        - "Türkiye'nin imajı açısından oldukça önemli"

        Kongre turizminin katma değeri yüksek bir turizm çeşidi olduğunun altını çizen Eker, şöyle konuştu:

        "Kongre turizminde kişi başı turizm geliri 3 bin dolarlara kadar çıkıyor. Hem de bizim boş sezonumuzu dolduran bir turizm çeşidi. Şu anda da bir kongredeyiz ve aralık ayındayız. İki otel bu kongre nedeniyle hemen burada dolmuş durumda. Aynı zamanda bu kongre turizmine gelen kişiler, ülkelerindeki seçkin kişiler, akademisyenler, şirket yöneticileri, ilaç firması yöneticileri. Onların buralara gelmesi Türkiye'nin pazarlanması ve imajı açısından da oldukça önemli ve değerli. Dolayısıyla bu kongrelerin desteklenmesi ülkemize büyük güç katacak."

        - İstanbul'un kongre turizm potansiyeli

        Türkiye'deki kongrelerin daha çok İstanbul ve Antalya'da yapıldığını vurgulayan Eker, özellikle İstanbul'un kongre turizmi potansiyelinin çok fazla olduğunu söyledi.

        İstanbul'un kongre turizminde dünyada 5. sıraya çıkabilecek bir potansiyele sahip olduğuna dair araştırma olduğunu ifade eden Eker, şöyle konuştu:

        "Fakat şu anda İstanbul kongre turizminde 20. sırada. İstanbul, potansiyel ve altyapı olarak dünyada beşinci sırada. Bu potansiyel nedir? Bu potansiyel toplantı olanakları, konaklama olanakları, ulaşım olanakları ve sosyal program. Bir kongrenin ana faktörleri bu dört faktördür. Bu dört faktörde güçlüyseniz bir kongre şehrisiniz demektir. Ve İstanbul kongre turizminde potansiyel anlamda dünyada beşinci sırada ama aldığı pay anlamında 20. sırada. Eğer, İstanbul potansiyeli olan 5. sıraya çıkarsa yaklaşık 10 milyar dolar ekstra bir gelir gelebilir diye düşünüyorum."

        - "Antalya da bu anlamda çok değerli bir bölge"

        Antalya'nın da kongre turizminde her şey dahil oteller ve bu otellerde geniş salon imkanları olması ile çok avantajlı bir durumda olduğunu aktaran Eker, "Otele sadece konaklama parası ödediğimizde, salon parası ödemiyoruz, öğle ve akşam yemeği parası ödemiyoruz. Genellikle de büyük oteller olduğu için tüm delegeleri tek otelde veya iki otelde toplayabiliyoruz. Bu da hem ekonomik olarak hem operasyon olarak da bizlere güç katıyor. Yine Antalya'da çok büyük 5 bin metrekare, 10 bin metrekare salonu olan tesislerimiz var. Burada kongrelerin yanında büyük fuarlar da yapabiliyoruz. Dolayısıyla Antalya da bu anlamda çok değerli bir bölgemiz." ifadelerini kullandı.

        Kongre turizminin yapıldığı illere çok büyük ekonomik değer kattığına işaret eden Eker, turizmi 12 ay ve 81 ile yayma hedefi doğrultusunda Mardin, Diyarbakır, Rize ve Nevşehir gibi birçok şehirde kongre yapılabileceğini dile getirdi.

        Dünyada en çok yapılan akademik kongrelerin uluslararası tıp kongreleri olduğuna değinen Eker, büyük kongrelerin Türkiye'ye gelmesi için bu alanlarda faaliyet gösteren derneklere önemli görevler düştüğünü söyledi.

        Kongreleri ülkelerine kazandırmak için tıpkı olimpiyat oyunlarında olduğu gibi şehirlerin birbirleriyle yarıştığını aktaran Eker, "Bu anlamda Türkiye olarak aldığımız ve almak üzere olduğumuz birçok kongre var. Aynı sağlık turizminde olduğu gibi bu kongre sektöründe de bazı teşviklerin yapılması, kongre turizminden ülkemize gelen döviz girdisini arttıracaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

        Benzer Haberler

        Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı
        Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı
        Kemer Kuzdere'de iki sokak arasındaki altyapı çalışmaları tamamlandı
        Kemer Kuzdere'de iki sokak arasındaki altyapı çalışmaları tamamlandı
        AÜ'de yaşam kurtaran eğitim; kalbi duran hastanın 10 dakikası var
        AÜ'de yaşam kurtaran eğitim; kalbi duran hastanın 10 dakikası var
        Doğuma 1 gün kala bebeklerini kaybeden gazi ile eşi, tazminat kararı çıkınc...
        Doğuma 1 gün kala bebeklerini kaybeden gazi ile eşi, tazminat kararı çıkınc...
        Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı
        Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı
        Antalya'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri sürüyor
        Antalya'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri sürüyor