Yanık vakaları 5 yaş altı çocuklarda daha ağır seyrediyor

AYŞE YILDIZ - Avrasya 2. Yanık Kongresi Başkanı Doç. Dr. Sabri Demir, yanık vakalarında 5 yaş altı çocukların en riskli grup olduğunu belirterek, "Çocuklarda yanıklar daha ciddi olabiliyor, tedavisi de zor, daha komplike." dedi.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Yanık Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi'nin sorumlusu olan çocuk cerrahisi uzmanı Demir, kongre için geldiği Antalya'da AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin halk sağlığı sorunu olan yanık vakalarının tedavisinde başarılı olduğunu belirten Demir, ülkenin yanık merkezleri ve tam donanımlı yatak kapasitesiyle Avrupa'da öne çıktığını söyledi.

Yanığı önlemek gerektiğini vurgulayan Demir, ABD ve Avrupa ülkelerinde 1970'li yıllarda başlanan farkındalık eğitimleri ve kamu spotlarıyla yanığın büyük ölçüde önlendiğini belirtti.

Yanık olduktan sonra tedavi etmenin zor ve çok pahalı olduğunu dile getiren Demir, "Çocuk yanıkları başta olmak üzere, yetişkin yanıklarının da büyük kısmı önlenebilir yanıklardır. İnsanımız nasıl önleyebileceğini bilirse bu yanıkların yüzde 90'ı olmayacak." diye konuştu.