        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye dünyada "elektrikli ticari vasıta" üretiminde de öne çıkıyor

        AYŞE YILDIZ - Avrasya E-Mobilite Derneği Başkanı Haluk Sayar, özellikle otobüs, midibüs, minibüs gibi ticari vasıta üretiminde Türkiye'nin önemli avantaj yakaladığını belirterek, "Sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da inanılmaz elektrikli Türk markalarının otobüslerini, minibüslerini görebilirsiniz." dedi.

        Giriş: 19.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:11
        Türkiye dünyada "elektrikli ticari vasıta" üretiminde de öne çıkıyor
        Sayar, enerji konferansı için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, elektrikli araç kullanımının artması ve şarj istasyonlarının çoğalmasının elektriğe talebi daha da artıracağını söyledi.

        Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Sayar, buna en güzel örneğin Türkiye'nin yerli otomobili TOGG olduğuna dikkati çekti.

        TOGG'un yurt dışında da satışına başlandığını dile getiren Sayar, "İnşallah satışlarda da başarılı olacaktır. Tabii ki sadece TOGG değil, ama Türkiye'de diğer üreticiler de elektrikli araç üretimine yöneliyor." diye konuştu.

        Sayar, Türkiye'de fabrikası olan üreticilerin yakın zamanda elektrikli araç üretmeye başlayacağını belirterek şunları ifade etti:

        "Özellikle otobüs, midibüs, minibüs gibi ticari vasıta üretiminde Türkiye'nin durumu çok iyi. Sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da inanılmaz elektrikli Türk markalarının otobüslerini, minibüslerini görebilirsiniz. Türkiye elektrikli ticari vasıta üretiminde çok ciddi avantaj yakaladı. Bu, ticari vasıtaların Türkiye'de üretilmesi çok kıymetli. Ticari vasıta araçlarında da çok iddialıyız."

        Türkiye'nin otobüs, minibüs, midibüs ihracatında dünyada 4. sırada olduğunu dile getiren Sayar, otobüs, midibüs ve minibüs ihracatının 1 Ocak-30 Kasım döneminde yaklaşık 2,985 milyar dolar olduğunu söyledi.

        Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğunu vurgulayan Sayar, bu kategorinin elektrikli modelleri de kapsadığını, elektrikli modellerin giderek payını artırdığını belirtti.

        - "Yapay zeka da elektrik tüketimini ciddi artırdı"

        Sayar, küresel elektrikli otobüs pazarının hızla büyüdüğünü, 2021'de 35 milyar dolar olan pazarın 2031'de 440 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'de de altyapı ve maliyet avantajı sayesinde ihracat odaklı büyümenin devam ettiğini söyledi.

        Elektrikli araçlara petrol bittiği için değil, çevreyle, doğayla uyumlu olduğu için geçtiklerini dile getiren Sayar, çevreyle uyumlu araçlar kullanmak isteyenlerin elektrikli araçlara geçmesi gerektiğini ifade etti.

        Elektrikte tüketim alanının geçmişte farklı, bugün farklı olduğuna dikkati çeken Sayar, "Yakın zamana kadar sanayi, konutlar, ticari ve kamu hizmet binaları toplam elektrik tüketiminin yüzde 90'ından fazlasından sorumluydu. Buna göre bir dağıtım yapıyorduk. Şimdi 3 faktör var, elektrik tüketimini etkileyen. Birincisi elektrikli araçlar, ikincisi enteresan bir konu, yapay zeka ya da bilişim teknolojileri sırasında tüketilen elektrik. Yani bunların altyapı ihtiyacıyla elektrik tüketimi muazzam arttı. Üçüncüsü de ısı pompası ya da klima dediğimiz soğutma teknolojilerinin elektrifikasyonunda çok ciddi bir şekilde payı artıyor. Bu 3 başlık, bundan sonraki dönemi de şekillendirecek." dedi.

