Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 87 Burhan Ersoy), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)
Goller: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
ANTALYA
