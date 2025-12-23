Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:58 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

        ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve oda üyeleri katıldı.

        Hacısüleyman, konuşmasında, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü kutladı.

        Sarıkamış Harekatı'nda yaşamını yitiren 90 bin şehide rahmet dileyen Hacısüleyman, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Hacısüleyman, "2026 yılına yönelik bütçe çalışmaları zor koşullar altında yapılıyor. Öngörülebilirlik açısından net bir tablo yok. Sanırım hiçbirimiz parlak bir bütçe yapamadık. Buna rağmen umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Ekonomideki temel sorunların, maliyet artışları ve karlılıkta düşüş olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, işletmelerin finansmana erişimde zorluklar yaşadığını ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Dünyada yaşanan hızlı değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Hacısüleyman, Antalya'nın dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8. sıraya yükselerek Paris'i geride bıraktığını belirtti.

        Bütçeye ilişkin bilgileri de paylaşan Hacısüleyman, 2026 bütçesinin 787 milyon lira olarak belirlendiğini, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tahsilatıyla 193 milyon lira ek gelir elde edildiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        20'ye yakın aracın lastiklerini patlatıp, zararını karşıladı
        20'ye yakın aracın lastiklerini patlatıp, zararını karşıladı
        2026 ihracat hedefi 282 milyar dolar
        2026 ihracat hedefi 282 milyar dolar
        Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda şampiyon Kemer Golf Kulübü
        Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda şampiyon Kemer Golf Kulübü
        Türkiye'de 2025'te, 152 bin 331 düzensiz göçmen, 10 bin 883 göçmen kaçakçıs...
        Türkiye'de 2025'te, 152 bin 331 düzensiz göçmen, 10 bin 883 göçmen kaçakçıs...
        Antalya'da park halindeki yaklaşık 20 aracın lastikleri kesildi Lastiklerin...
        Antalya'da park halindeki yaklaşık 20 aracın lastikleri kesildi Lastiklerin...
        TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:
        TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu: