Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı

Antalya'da bir yaptıkları sahte polis baskınıyla 4 milyon dolar değerinde kripto para çaldıkları öne sürülen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran C.T, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki evine 6 kişi tarafından gece saatlerinde düzenlenen sahte polis baskını ile soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.

- Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin yanı sıra İ.D, A.D, S.A, A.B, Rusya vatandaşları A.M, E.A. A.A. ve I.M, Kazakistan uyruklu E.K, Belçika uyruklu M.E.A. ve K.A.M'nin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.