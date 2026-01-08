Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Antalya'da bir yaptıkları sahte polis baskınıyla 4 milyon dolar değerinde kripto para çaldıkları öne sürülen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:08 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bir yaptıkları sahte polis baskınıyla 4 milyon dolar değerinde kripto para çaldıkları öne sürülen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran C.T, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki evine 6 kişi tarafından gece saatlerinde düzenlenen sahte polis baskını ile soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün başlatılan çalışmada, şüphelilerin sahte mahkeme kararı ve polis yelekleriyle eve girdikleri, iki çalışanı kelepçeleyerek 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını da alarak kaçtıkları belirlendi.

        - Aralarında polis memurunun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı

        Olaya karışan iki şüpheli aracın belirlenmesinin ardından genişletilen soruşturma neticesinde, aralarında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ve emekli polis Ö.K'nin yanı sıra İ.D, A.D, S.A, A.B, Rusya vatandaşları A.M, E.A. A.A. ve I.M, Kazakistan uyruklu E.K, Belçika uyruklu M.E.A. ve K.A.M'nin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Rus ve Belçikalı sanıkların, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden yurt dışına çıkmak üzereyken pasaport kontrol noktasında yakalandığı öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında yapılan ev ve araç aramalarında, iki tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği kimliği, olayda kullanılan plastik kelepçeler, biber gazı, şüphelilere ait 23 telefon ile kamera kayıt cihazına ait bilgisayar kasası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden İ.E, Ö.K, İ.D. ile Rusya vatandaşları A.M, E.A. A.A. ve I.M, Kazakistan uyruklu E.K, Belçika uyruklu M.E.A. ve K.A.M tutuklandı.

        A.D, S.A. ve A.B ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
        Sırt çantalı 'Kahraman fareler' enkaz altında nefes arayacak
        Sırt çantalı 'Kahraman fareler' enkaz altında nefes arayacak
        Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı
        Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı
        Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu
        Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu
        Arama kurtarmada yeni dönem: Enkaz altında kalanları kahraman fareler kurta...
        Arama kurtarmada yeni dönem: Enkaz altında kalanları kahraman fareler kurta...
        ASAT'tan Antalya'ya kapsamlı altyapı yatırımı 5 ilçede 28 mahalleyi kapsaya...
        ASAT'tan Antalya'ya kapsamlı altyapı yatırımı 5 ilçede 28 mahalleyi kapsaya...