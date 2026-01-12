Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

        Anadolu'nun seçkin türkülerinin seslendirildiği "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:40
        Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi
        Anadolu'nun seçkin türkülerinin seslendirildiği "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Şef Ahmet Yiğit Aktı yönetimindeki konser, Zülfü Livaneli'nin Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği "Karlı Kayın Ormanında" türküsüyle başladı.

        Programda, "Demirci Mehmet Efe" ve "İreyhan Eker Misin" gibi Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen eserler seslendirildi.

        Ayrıca, halk oyunları topluluğu tarafından dans gösterisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

