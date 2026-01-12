Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

Ayrıca, halk oyunları topluluğu tarafından dans gösterisi sunuldu.

Programda, "Demirci Mehmet Efe" ve "İreyhan Eker Misin" gibi Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen eserler seslendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

