        Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

        Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde karla kaplanan ormanlık alan, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:29
        Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
        Turistik ilçenin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nin 1560 rakımlı Kuruova Beli mevkisi ve Gömbe Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alan beyaza büründü.

        Karla kaplanan ormanlık alan ve kıvrılarak uzanan kara yolu, güzel görüntü oluşturdu.

        Deniz, kum ve güneşiyle ünlü Kaş'ın kış aylarındaki doğal güzelliğini sergileyen manzara, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

