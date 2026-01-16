Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı 20 milyar dolar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın ülke ekonomisine turizm ağırlıklı olmak üzere tarım ve sanayi sektörleriyle 20 milyar dolar civarında katkı sunduğunu söyledi.



Hacısüleyman, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya üyeleriyle ATSO'da bir araya geldi.



Antalya'nın bugün dünyaca tanınan bir turizm kenti olduğunu belirten Hacısüleyman, kenti 2025'te ziyaret eden ziyaretçi sayısının 17 milyonu aştığını anımsattı.



Antalya'nın "hizmet ihracatında" ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu anlatan Hacısüleyman, şöyle konuştu:



"Kişi başı turizm geliri 972 dolar. 17 milyon ziyaretçi dediğimizde 17 milyar dolar hesaplayabiliyoruz. Tarım ve sanayi kısmından gelen ihracat gelirlerimizi de eklediğimizde Antalya'nın ülkemize 20 milyar dolar civarında bir katkısı var. Bu rakamlarla 6'ncı büyük ekonomiye sahibiz şehir olarak. Önemli bir kıstas da toplanan vergiler. 2025'te 177 milyar lira vergi tahakkuk etmiş. Bunun da yüzde 80'inin üzerindeki bir payı tahsil edilmiş durumda. O bakımdan da iyiyiz. Ama zorluklar da yaşıyoruz."



Dünyada bir ekonomik durgunluk yaşandığını ve seyahatlerde bir azalma görüldüğünü dile getiren Hacısüleyman, Antalya için 17 milyon turist sayısının da önemli olduğunu ifade etti.



Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze savaşları, İran gerilimi, Grönland ve Venezuela gibi başlıkların hem ekonomik hem moral açısından olumsuz etkiler oluşturduğunu anlatan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tatil çoğu insan için 'moral tazeleme' işlevi görüyor, moral bozukluğu ise seyahat ve harcama kararlarını geciktiriyor. Antalya için rezervasyonlar geçen yıl ile aynı seviyede. 31 Mart'tan sonra esas eğim netleşir. Şu an kesin bir artış ya da azalış öngörmek için erken. O yüzden karamsar değilim. Ama iyimser olmak için de bugün yani 'şu kadar artış olacak' demem için de bir sebep göremiyorum. Bu yıl 17 milyonu yakalarız diye düşünüyorum. Üstünün olması hepimizi mutlu eder."



Antalya'nın 657 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu bildiren Hacısüleyman, bu kapasitenin de yeterli olduğunu söyledi.



ATSO Başkanı Hacısüleyman, Antalya'daki 1 milyon metrekarelik EXPO alanının 2016'dan bu yana atıl durumda olduğunu hatırlatarak, bu alanın fuar merkezi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.



Antalya'nın 330 şehirden doğrudan uçuş alabildiğini ve geniş yatak kapasitesine sahip olduğunu ancak modern ve büyük ölçekli bir fuar-kongre alanı eksikliği bulunduğunu anlatan Hacısüleyman, EXPO alanının bunun için ideal olabileceğini ifade etti.



- "ATSO'ya kayıtlı 67 bin şirket var"



ATSO Başkanı Hacısüleyman, geçen yıl 5 bin 500 şirket kurulurken, 2 bin 600 civarında şirketin de kapandığını belirtti.



Kentteki yabancı sermayeli şirketlere değinen Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"ATSO'ya kayıtlı 67 bin şirket bulunuyor, bunların 6 bin 142'si yabancı sermayeli. Bu da bize farklı bir bakış açısı veriyor. Bu şirketlerin sermaye gücü, güç olarak bizim şirketlerimizden daha fazla gözüküyor. Toplamda 67 bin şirketin yüzde 8-9'una tekabül eden bir oran varken, sermayede yabancı şirketler toplam sermayemiz içinde yüzde 23-24'ünü teşkil ediyor. 67 bin şirketin toplam sermayesi 194 milyar lira ve yabancı şirketlerin payı ise 40 milyar lira. Bu da yabancı sermaye şirketlerin güçlü olarak buraya geldiğini gösteriyor ve ilerisi için güzel bir şey, buradaki yatırım miktarını arttırabileceğini gösteriyor. Uluslararası bir kent olma hüviyetini yakalıyoruz. Sadece turistik ziyaretçi değil, ekonomik olarak da uluslararası bir kent olma özelliğini yakalıyoruz. Dolayısıyla ticaret açısından da hukuk kurallarının işlediği, ticaret, hukuki sözleşmelerin çalıştığı bir şehir durumundayız. Bu da yabancı sermayenin iştahını tetikliyor."



Hacısüleyman, bu yıl için faizlerin yüzde 30'un altına düşmesini beklediklerini söyledi.



Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Pakalın, Hatice Öz ve Murat Totoş da katıldı.

