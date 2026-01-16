Habertürk
        GÜNCELLEME - Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutukladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:21
        GÜNCELLEME - Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutukladı.

        İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu iddiasıyla A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün gece Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta bir erkek cesedi bulunmuştu.

