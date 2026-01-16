GÜNCELLEME - Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutukladı.
İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu iddiasıyla A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün gece Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta bir erkek cesedi bulunmuştu.
