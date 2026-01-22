Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 32 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:54
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde 32 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 32 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.


        Ayrıca uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen kişilerden kan ve idrar örnekleri alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu, pompalı tüfek, 45 fişek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

