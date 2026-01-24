Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'da sağanak nedeniyle sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:59
        Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'da sağanak nedeniyle sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.


        Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki bazı evleri su bastı. Aksu ilçesinde bazı sera ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı.

        Kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

