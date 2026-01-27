Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi

        YİĞİTHAN YILDIZ - Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye'nin satrançta bir "yetenek merkezi" haline geldiğini belirterek, "Türkiye kanaatimce, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:16
        Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nı takip eden Azmaiparashvili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ve dünya satrancındaki stratejik rolünü, genç yeteneklerini ve organizasyon başarısını değerlendirdi.

        Türkiye'nin Avrupa satrancında çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Azmaiparashvili, ülkede düzenlenen geniş katılımlı gençlik etkinliklerinin bu etkinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin satrançta önemli bir yetenek merkezi konumuna geldiğini söyleyen Azmaiparashvili, "Türkiye, Avrupa satrancında çok önemli bir konumda. Türkiye'de düzenlenen ve düzenlenecek pek çok turnuvayı takip edebilirsiniz. Türkiye kanaatimce, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır." diye konuştu.




        - 18-20 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceği çok açık"

        Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği büyükustalara (GM) işaret eden Azmaiparashvili, özellikle 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un performansına dikkati çekti.

        Genç yeteneğin yaşının çok ilerisinde bir başarı sergilediğini anlatan Azmaiparashvili, şöyle konuştu:

        "Henüz 14 yaşında bu denli büyük işler başaran bir gencin, 18-20 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceği çok açık. Her şeyin doğru şekilde ilerlemesi kaydıyla, kendisinin dünya şampiyonluğu yolunda çok net bir şansa sahip olan, Türkiye'nin üstün yeteneklerden biri olduğuna eminim. Burada sadece oyun yeteneğinden değil, eğitim süreçlerinden ve günümüzde antrenmanlarda yapay zekanın etkin kullanımından bahsediyorum. Bana göre Türkiye'de dünya şampiyonluğu için aday olma potansiyeline sahip birkaç oyuncu daha bulunuyor."




        - 3 bin sporcuyla dev organizasyon

        Antalya'daki turnuvanın ölçeğine ve yönetim başarısına değinen Azmaiparashvili, yaklaşık 3 bin sporcunun ve ailelerinin katıldığı bu denli büyük bir organizasyonu yönetmenin zorluğunu vurguladı.

        Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonunun süreci profesyonelce yürüttüğünü belirterek, "Turnuvada yaklaşık 200 kişinin görev aldığını öğrendim ki bu gerçekten harika. Böyle bir turnuvada görev alacak 200 kişiyi bulmak hiç kolay değil. Eğer bunu başarabiliyor ve bu organizasyonu yönetebiliyorsanız, bu işinizi çok iyi yaptığınız anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir Gürcü olarak Türkiye'nin başarılarından mutluluk duyduğunu dile getiren Azmaiparashvili, komşu ülkelerin iyi işler yapmasının bölgesel bir motivasyon sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

