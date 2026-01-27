Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'nın Demre ilçesinde hortumun zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi

        Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Demre ilçesinde hortumun zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Demre ilçesinde yaşanan hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.

        İlçede Karabucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle seralar ve içindeki ürünler zarar gördü. Seralarda plastik örtüler yırtıldı, demir aksamlar yerinden çıktı, cam seraların da camları kırıldı.

        Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarının başladığı bölge, AA ekibince dronla havadan görüntülendi.

        Görüntülerde seraların büyük bölümünün ağır hasar aldığı görüldü.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, ilçede yaşanan hortumun özellikle tarım alanlarında hasara neden olduğunu söyledi.

        Hortumdan seraların ve ürünlerin etkilendiğini ifade eden Bağlı, "Hortum yaklaşık 100 dönümlük bir alanda etkili oldu. Bir sera evinin çatısı çöktü, seralarda zarar oluştu. Herhangi bir yaralanma olayımız yaşanmadı. İlçede hasar tespit çalışmaları başladı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi
        Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi
        Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu (2)
        Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu (2)
        Taşan dere nedeniyle sitenin bahçesi ve araçlar su içinde kaldı
        Taşan dere nedeniyle sitenin bahçesi ve araçlar su içinde kaldı
        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı
        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı
        Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istemiş
        Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istemiş
        Manavgat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Manavgat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı