Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da evde bakım hizmeti kapsamında geçen yıl 120 bin hastaya muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu.



Kent genelindeki hastanelerde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan ekipler, kilometrelerce yolu aşarak, engelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığı ya da hareket kısıtlılığı bulunan hastaların ayağına sağlık hizmeti götürüyor.



Evde sağlık hizmeti kapsamında, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde yatağa bağımlı hastaların muayene, tahlil, tıbbi bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi sağlık hizmetleri hastalara evlerinde eğitimli personelce sunuluyor.



Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, kentte güçlü şekilde evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.



Bu hizmeti çok önemsediklerini belirten Özkan, "En ücra yerlerde dahi sağlık ekiplerimizle hem Sağlık Müdürlüğümüz hem de hastanelerimiz bazında ilçe sağlık müdürlüklerimiz üzerinden bu hizmeti idame ettiriyoruz. Geçen yıl 120 bin hastaya evde sağlık hizmeti sunduk. Bakanlığımızın yönergeleriyle 80 yaş üstü hastalarımızın, yatalak hastalarımızın hastaneye gelmesini önlemek bakımından onların raporlarını hastaneye gelmeden yeniliyoruz, ilaçlarını yazıp aile hekimlerimiz vasıtasıyla kendilerine ulaştırıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir sağlık hizmeti olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.



- Yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara uzaktan muayene



Özkan, ayrıca evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen uzaktan muayene sisteminin de hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını dile getirdi.



Hastanın e-Nabız Sistemi üzerinden sağlık çalışanıyla görüntülü görüşme yapabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden "görüntülü muayene" randevusu alması gerektiğini ifade eden Özkan, "Uzaktan hasta muayenesi de sağlık hizmetinin temel ögelerinden birini oluşturuyor." dedi.



