Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan hortumda zarar gören alanlar havadan görüntülendi.



İlçede dün etkili olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Belediye ekipleri de sahil bandında temizlik çalışması yaptı.



Hortumun etkilediği ormanlık alandaki zarar AA muhabirince dron ile görüntülendi.



Görüntülerde hortum nedeniyle fıstık çamlarının bazılarının devrildiği, bazılarının da dallarının kırıldığı görüldü.



Kumköy Mahallesi'nde dün çıkan hortumda bakım için karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar görmüş ve çok sayıda ağaç da devrilmişti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

