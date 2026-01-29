Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Ali Biçer, bir vatandaşın ihbarı üzerine Adana'da bulundu.

        Giriş: 29.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:48
        Antalya'da kayıp olarak aranan çocuk Adana'da bulundu
        Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Ali Biçer, bir vatandaşın ihbarı üzerine Adana'da bulundu.

        Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Biçer'i arama çalışmalarına devam edildi.

        Aramalar sürerken şehirler arası otobüsle Antalya'dan Adana'ya seyahat eden bir vatandaş, ekiplere otobüste Biçer'e benzeyen bir çocuk gördüğünü bildirdi.

        İhbar üzerine ilgili otobüs firması ve çalışanlarıyla temasa geçen ekipler, yapılan incelemede Biçer'in Adana Otogarı'nda indiğini belirledi. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevresinde çalışma başlattı.

        Güvenlik görevlisi tarafından otogarın çevresinde fark edilen Biçer, polise teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun, işlemlerinin ardından polis eşliğinde Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

