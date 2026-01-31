Habertürk
        Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

        Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın, Antalya Havalimanı'nda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:28
        Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın, Antalya Havalimanı'nda bulundu.

        Doğançam Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Nazmiye Sema Saraçoğlu (50) için Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

        Saraçoğlu'nun telefon sinyalinin Antalya Havalimanı çevresinden alındığının tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Saraçoğlu'na ulaştı.


        Saraçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

