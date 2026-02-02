Habertürk
Habertürk
        Konyaaltı'da Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık söyleşisi düzenlenecek

        Konyaaltı'da Dünya Kanser Günü'ne özel farkındalık söyleşisi düzenlenecek

        Konyaaltı Belediyesi tarafından, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık söyleşisi gerçekleştirilecek.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:51
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Sağlıklı Yaşam Merkezi işbirliğiyle yapılacak program, belediyenin ana hizmet binasında bulunan Feslikan Salonu'nda yapılacak.

        Halk Sağlığı Buluşmaları etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Sigarayı Bırak, Kanserden Uzak" başlıklı söyleşide, uzman doktor Merve Arat Öz katılımcılara bilgi verecek.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kanserle mücadelede bilinçlenme ve erken önlemin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Söyleşiyle hastalığa yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kotan, özellikle sigara kullanımının zararları ve kanserle ilişkisi konusunda önemli bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

