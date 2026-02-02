Antalya'da servis araçlarının kaza yapması sonucu iki öğrenci yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servislerinin çarpışması sonucu iki öğrenci yaralandı.



Şelale Mahallesi’nde ortaokul öğrencilerini taşıyan sürücüleri belirlenemeyen iki servis aracının çarpışması sonucu iki öğrenci yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan öğrenciler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.



Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

