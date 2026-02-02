Habertürk
        Alanya'da ilk ders "bayrak sevgisi" temasıyla başladı

        Alanya'da ilk ders "bayrak sevgisi" temasıyla başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından eğitimin başlamasıyla ilk ders "bayrak sevgisi" temasıyla işlendi.

        Giriş: 02.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:33
        Alanya'da ilk ders "bayrak sevgisi" temasıyla başladı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından eğitimin başlamasıyla ilk ders "bayrak sevgisi" temasıyla işlendi.

        Yarıyıl tatilinin ardından eğitimin başlamasıyla Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretim yılının ikinci dönemine okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlanacağını söyledi.

        Bayrak sevgisinin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Milyonlarca öğrencimiz öğretmenimizle bayrağımızı en yukarı kaldırmak için buradayız. Bu bayrak sizler, öğretmenlerimiz ve bu ülkenin yöneticileri olduğu sürece hiçbir zaman düşmeyecek." dedi.

        Öğrencilerin bilimi ve ilmi okullarda öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Derslerinin hepsi 100'de olabilir ama bunlar bir yere kadar önemli. Biz milli manevi değerlerimizi, en başında gelen kutsallarımızdan biri olan bayrağımızın önemini bilmek ve unutmamak zorundayız." diye konuştu.

        Bayrak göklerde dalgalandığı sürece bağımsızlıktan söz edilebileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu bayrak olduğu sürece özgürüz demektir. Bu bayrak olduğu sürece huzurlu ve mutluyuz demektir, geleceğe güvenle bakıyoruz demektir. Bu bayrağımıza hep birlikte el birliğiyle sahip çıkacağız. Bu bayrak hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli ve manevi değerleri ön plana çıkardığını belirterek, bayrak sevgisinin bu anlayışın en üst noktasında yer aldığını kaydetti.

