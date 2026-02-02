Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hortum ve fırtınadan etkilenen bölgelerdeki üreticilere sera naylonu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da hortum ve fırtınadan zarar gören üreticiye sera naylonu dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hortum ve fırtınadan etkilenen bölgelerdeki üreticilere sera naylonu desteği sağlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

        Çalışmaların ardından 6 mahallede toplam 145 bin metrekare sera naylonu üreticilere dağıtıldı.

        Kumluca'nın Mavikent Yalı Mahallesi sakinlerinden Yunus Karaöz, hortum ve fırtına nedeniyle 4 dönüm serasının zarar gördüğünü söyledi.

        Zararlarının giderildiğini belirten Karaöz, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi
        Antalya'da "Sanat Üzerine Sohbetler" söyleşisi düzenlendi
        Antalya Bilim Merkezi'nde sömestir tatilinde üretim odaklı bilim kampları y...
        Antalya Bilim Merkezi'nde sömestir tatilinde üretim odaklı bilim kampları y...
        Eşyaları temiz kullanmayan personele sinirlendi, lojmandaki bütün eşyaları...
        Eşyaları temiz kullanmayan personele sinirlendi, lojmandaki bütün eşyaları...
        Türk satrancının genç büyükustasından büyük başarı
        Türk satrancının genç büyükustasından büyük başarı
        Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri alındı
        Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri alındı
        Antalya'da 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada acı Adli Tıp Kurumu önüne...
        Antalya'da 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada acı Adli Tıp Kurumu önüne...