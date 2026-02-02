Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanyasporlu Ogundu, Augsburg'a transfer oldu

        Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:13
        Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Uchenna Ogundu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

        Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu’nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

