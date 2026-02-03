Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Ticaret Platformu KOBİ'ler için yeni proje başlattı

        Antalya Ticaret Platformu (ATİP) Başkanı Emrah Nas, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni proje başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Ticaret Platformu KOBİ'ler için yeni proje başlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Ticaret Platformu (ATİP) Başkanı Emrah Nas, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni proje başlattıklarını bildirdi.

        Nas, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin sadece yerel pazarda değil, ulusal ve uluslararası arenada da güçlü bir aktör haline gelmesi gerektiğini belirtti.

        Bu kapsamda eğitim programları, dijital altyapı destekleri ve ihracat odaklı işbirliklerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Nas, "Türkiye'nin üretim gücünün temelinde KOBİ'ler yer alıyor. Bizim hedefimiz, Antalya'dan yola çıkarak bu gücü ulusal ölçekte daha görünür ve daha etkin hale getirmek. Dijital ticaret ve e-ihracat alanında atılacak adımlar, işletmelerimizin dünyaya açılan kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

        Nas, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütüleceğini de kaydetti.

        Proje kapsamında, işletmelere yönelik e-ticaret altyapısı kurulumu, uluslararası pazar araştırmaları, ihracat mevzuatı bilgilendirmeleri ve dijital pazarlama eğitimleri gibi başlıklarda destek verilmesi planlanıyor.

        Ayrıca farklı şehirlerde düzenlenecek ticaret buluşmalarıyla, üretici ve alıcıların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kepez'de 2025'te çevreyi kirletenlere toplam 3 milyon lira para cezası kesi...
        Kepez'de 2025'te çevreyi kirletenlere toplam 3 milyon lira para cezası kesi...
        33. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        33. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi arttırılacak
        Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi arttırılacak
        "Tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, kronik hastalık olma yolunda" değe...
        "Tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, kronik hastalık olma yolunda" değe...
        Alanya kırsalında ekiplerin kış mesaisi sürüyor
        Alanya kırsalında ekiplerin kış mesaisi sürüyor
        Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Kaş Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı