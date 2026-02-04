Habertürk
        Serikspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:32
        Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Antalya ekibi, tesislerinde teknik sorumlu Branimir Petrovic yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Ligde 26 puanla 17'nci sırada yer alan Antalya temsilcisi, 24. haftada sahasındaki tadilat nedeniyle Alagöz Holding Iğdır FK ile 8 Şubat Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

