Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesi, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırlayarak mesleki eğitimde uluslararası bir merkez olma yolunda ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesi, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırlayarak mesleki eğitimde uluslararası bir merkez olma yolunda ilerliyor.

        Turizm başta olmak üzere mobilya, tekstil ve ormancılık gibi sektörlerde öne çıkan Manavgat'ta yürütülen projelerle yabancı öğrenciler, Türk ustaların bilgi ve tecrübelerini yerinde gözlemleme imkanı buluyor.

        Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) Türkiye Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Onur Arslan, Antalya'yı Avrupa'nın mesleki eğitimdeki önemli ev sahipliği merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar 33 farklı ülkeden öğrenciyi ağırladıklarını belirten Arslan, “2026 yılında Manavgat ve Antalya'da 2 binin üzerinde öğrenciyi misafir ederek hem yerel ekonomiye hem de mesleki eğitime büyük katkı sağlamayı planlıyoruz." dedi.

        Arslan, projelerin, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki köklü tecrübesinin Avrupa ile paylaşılmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

        Erasmus Akreditasyonu kapsamında ilçeye gelen 21 Rumen öğrenci, üç hafta boyunca farklı sektörlerde staj yaparak mesleki becerilerini geliştirecek.

        Öğrenciler, haftada 30 ila 35 saat arasında çalışarak yerel işletmelerde Türk ustaların gözetiminde uygulamalı eğitim alacak.

        Bu kapsamda 4 Rumen lise öğrencisini ağırlayan mobilya atölyesi yetkilisi Ahmet Ali Gök, projenin kültürler arası bir köprü kurduğunu belirtti. Gök, misafir öğrencilerin disiplinli çalışma alışkanlıklarının işletmedeki çıraklar için de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

        Eğitimlere katılan öğrencilerden Natalia Alexandra Albota, Manavgat'taki deneyimini "harika" olarak nitelendirerek, "Burada sadece mesleki bilgi değil; yeni insanlar, gelenekler ve görenekler keşfettik" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

        Öğrencilerden Stefan Angelco Zamfir ise Türk insanının misafirperverliğine ve bölgenin iklimine hayran kaldığını belirterek, "Buraya ahşapla çalışmayı daha iyi öğrenmek için geldik. Kesim endüstrisi üzerine pek çok yeni teknik öğrendik. İklim koşullarından insanlara kadar burada her şey harika" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        Okul dönüşü kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı
        Okul dönüşü kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı
        Antalya'da 2022-2025 yılları arasında 112'ye gelen çağrıların yüzde 25'i as...
        Antalya'da 2022-2025 yılları arasında 112'ye gelen çağrıların yüzde 25'i as...
        Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Gaz sızıntısından fenalaşan anne ve oğlu hastanelik oldu
        Gaz sızıntısından fenalaşan anne ve oğlu hastanelik oldu
        Profesyonel Otel Yöneticileri, turizmde sürdürülebilirliği konuştu
        Profesyonel Otel Yöneticileri, turizmde sürdürülebilirliği konuştu