        Haberleri

        Profesyonel Otel Yöneticileri, turizmde sürdürülebilirliği konuştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından gerçekleştirilen toplantıda turizmin sürdürülebilirliği konusu değerlendirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 16:53 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:53
        Profesyonel Otel Yöneticileri, turizmde sürdürülebilirliği konuştu
        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından gerçekleştirilen toplantıda turizmin sürdürülebilirliği konusu değerlendirildi.


        POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen derneğin geleneksel aylık toplantısında, turist sayılarının geçen yılın ocak ayına göre aynı olduğunu, bu yıl özellikle golf, futbol ve sağlık turizminde artış gözlemlediklerini belirtti.

        Antalya turizminin 15 yıl önce deniz, kum, güneş ve "her şey dahil" modeliyle büyüyen bir yapıda bulunduğunu anlatan Saatçioğlu, bugün ise çok daha kapsamlı, çok daha güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü kaydetti.

        Turizm sektörünün özellikle yapay zeka ile farklı ve daha hızlı şekillenmeye başladığını ifade eden Saatçioğlu, şunları söyledi:

        "Bu süreci, bizlerin çok ciddiye alıp, 'benden sonrakiler düşünsün' diye bakma şansımız yok. Bu nedenle akıllı turizm ve dijitalleşme artık bir tercih değil, çoktan zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Bugünün turisti, sürdürülebilirliğe önem veriyor, otellerde, gerçek ve yerel deneyim istiyor, kişiselleştirilmiş hizmet bekliyor, yoğunluktan kaçıyor, sakinlik arıyor, tatiline teknoloji ve tavsiyelerle karar veriyor."

        Turizmin geleceği için hizmet anlayışını ve sistemi geliştirmek gerektiğine işaret eden Saatçioğlu, "Hizmet kalitesini iyi yönetmek, personelimizin motivasyonunu sağlamak, gelen misafiri iyi tanımak ve anlamak, otellerimizi sürdürülebilirlik üzerine kurmak bizim görevimizdir." diye konuştu.


        Toplantıda, katılımcılara Konya bölgesinin yöresel lezzetleri ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

