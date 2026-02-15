Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'daki Uçansu Şelalesi'nin debisi yağışlardan dolayı arttı

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yer alan Uçansu Şelalesi, son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başladı.

        Giriş: 15.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:55
        Antalya'daki Uçansu Şelalesi'nin debisi yağışlardan dolayı arttı
        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yer alan Uçansu Şelalesi, son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başladı.

        Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi'ndeki su miktarı, yağışlar sayesinde arttı.

        Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren şelale, yağışların fazla olmasıyla daha gür akmaya başladı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

