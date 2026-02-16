Canlı
        Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:42
        Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yaylalı Mahallesi'nde Hasan Çakmak'ın (32) öldürülmesiyle ilgili şüpheliler H.A.K, S.B. ve F.İ'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.


        Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Yaylalı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta S.B. idaresindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca ateş açılması sonucu mermilerin isabet ettiği Hasan Çakmak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

