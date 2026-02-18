Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tria"yı sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonun tek modern dans prodüksiyonu "Tria"yı sahneleyecek.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2026'nın ilk prömiyeri "Tria", 21 Şubat Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.



İki perdeden oluşan ve modern dansın evrensel dilini güçlü bir buluşmaya dönüştüren eser, İstanbul, Helsinki ve Seul ekseninde şekillenen üç farklı dünyayı aynı sahnede bir araya getirecek.



Eser, Alper Marangoz'un kareografisinde "Koz", Emrecan Tanış'ın kareografisinde "Fragment" ve Young Soon Hue'nin kareografisinde "This is Your Life" bölümlerinden oluşuyor.



Eserin dekoru Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı ve düzenlemesi Gülay Korkut, ışık tasarımı da Mustafa Eski'ye ait.





Antalya DOB repertuvarındaki 2025–2026 sanat sezonunun tek modern dans eseri olma özelliği taşıyan "Tria"nın biletleri, devlet opera ve balesi gişeleri ile "www.biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.



Eser, 28 Şubat'ta da son kez izleyiciyle buluşacak.

