        Kumluca'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işyerlerine denetim yapıldı

        Kumluca Belediyesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki gıda işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Giriş: 19.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:24
        Kumluca'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işyerlerine denetim yapıldı
        Kumluca Belediyesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki gıda işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


        Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla işletmelerin ruhsatları incelendi.


        Reyonlarda bulunan ürünlerin etiket bilgileri ile son kullanma tarihleri kontrol edildi.

        Denetimler sırasında mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, yasal düzenlemelere uyulması konusunda bilgilendirme sağlandı.

        Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

