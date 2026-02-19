Kumluca'da ramazan ayı dolayısıyla gıda işyerlerine denetim yapıldı

Kumluca Belediyesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla ilçe genelindeki gıda işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla işletmelerin ruhsatları incelendi. Reyonlarda bulunan ürünlerin etiket bilgileri ile son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimler sırasında mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, yasal düzenlemelere uyulması konusunda bilgilendirme sağlandı. Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

