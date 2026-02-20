Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde 2 şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1105 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

