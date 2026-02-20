Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da asayiş olaylarında 219 zanlı tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1679 şüpheliden 219'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:54 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da asayiş olaylarında 219 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1679 şüpheliden 219'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, 588'i aranan olmak üzere, 1679 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1679 şüpheliden 219'u tutuklandı.

        Çalışmalar kapsamında 199 geçici konaklama yeri ile 180 kiralık araç firması kontrol edildi, 1 işletme ile 4 araç kiralama firmasına idari yaptırım uygulandı.

        "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 8 olayda 27 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 324 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Operasyonlarda 55 silah, 209 fişek ile kartuşu ve 3 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 15 şüpheli...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 15 şüpheli...
        Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Kalp ve damar sağlığı anne karnında başlıyor
        Kalp ve damar sağlığı anne karnında başlıyor
        Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın has...
        Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın has...
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu