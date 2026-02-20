Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cikcilli Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

