Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Sadık Y. idaresindeki 07 LMC 84 plakalı midibüs, Kızılağaç Mahallesi D-400 karayolunda, aynı istikamette giden Süleyman A. yönetimindeki 07 BTC 619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Durmuş Ali Y. ve midibüsteki yolculardan Ceren D., Merve D., Nesrin G., İrem Ç. ile Ercan U. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan ticari araç sürücüsü Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan, kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

        Görüntülerde, araçların çarpışma anı ile midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Kalp ve damar sağlığı anne karnında başlıyor
        Kalp ve damar sağlığı anne karnında başlıyor
        Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın has...
        Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın has...
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
        Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybetti, kaza anı kamerada Ramaz...
        Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybetti, kaza anı kamerada Ramaz...
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış
        Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış